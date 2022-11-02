長達31個月的邊境管制鬆綁、瞄準規畫出國度假旅行散心的民眾，台北晶華酒店攜手全亞洲最受歡迎的航空會員計劃－國泰航空的國泰會員計劃，推出「鵬程『兩』萬里」超額回饋住宿專案，邀請房客重啟塵封許久的航空哩數累積帳戶，兌換機票出國去。專案入住台北晶華精緻客房每房每晚9,900元起，即享20,000「亞洲萬里通」里數，可以兌換短途航程如台北至日、韓、泰、馬、新加坡…等泛亞地區來回經濟艙機票。平時須消費60萬元才能累積到的里數，現在不需萬元即可獲得，房客再享CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐買一送一，以及高鐵票加購75折起優惠。專案自即日起於台北晶華訂房官網開賣。

歲末年終，計畫前往世界各國歡度聖誕、跨年與春節的國人特別多，再加上入境免隔離的新制上路，國際機票開票張數也將大幅增長，台北晶華酒店推出「鵬程『兩』萬里」超額回饋住宿專案，為消費者規劃史上最優惠的出國現省方案，並提供快速累積航空哩程數的機會。一般會員平常必須消費30元才會獲贈1「亞洲萬里通」里數，若要累積20,000里數，則需要花費60萬元，即日起入住晶華僅需不到60分之一的花費，即可獲得同樣的哩程數，協助旅人累積足夠的哩程數、可藉此開始規畫一趟久違的國外旅行。

不論是一般喜愛旅遊的大眾或是商務飛行常客，僅需至國泰航空官網註冊即可免費成為會員，並透過多重管道的日常消費累積「亞洲萬里通」里數及透過飛行累積會籍積分。「亞洲萬里通」里數運用多元且全球化，除了能換機票，還可以於官網線上兌換全球飯店、租車、當地體驗行程。此外，針對零星哩程，也可透過國泰航空網上購物，以「里數加現金」換購禮券、3C家電用品、熱門演唱會門票等豐富商品，滿足消費者旅遊與生活的各項兌換需求。同時，「亞洲萬里通」里數更推行「滾動式永久效期」新制，會員於2020年1月1日起新賺取的里數將不再有3年效期限制。會員只要於18個月內有一次賺取或兌換紀錄，2020年1月1日起新賺取的里數即不會過期。