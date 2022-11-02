周姓男子去年在租屋處與女性友人發生爭執，他竟領帶綑綁固定她雙腿，以布塞住她嘴巴後，又持不明物品毆打她太陽穴致昏厥，再以手指性侵，周男犯後還辯稱因她排尿不順，才建議她讓其用嘴巴吸吮方式排尿，台北地方法院痛斥周男沒有悔意，依強制性交罪判刑5年。可上訴。

去年4月8日晚間，炸雞粉供應商周男與被害女子發生爭吵後，經她表示欲離開之際，周竟將她強壓在床上，並持領帶綑綁固定她雙腿，她因而呼喊救命，周遂以布塞住她嘴巴後，復以相同方式綑綁固定她雙手，使她無法行動，再強行脫去她長褲。

周男先手撫摸她腳部及以手隔著內褲撫摸她下體，周欲褪去她內褲時，因她極力掙扎反抗，周男毆昏她，後因她感覺遭周吸吮腳趾、撫摸腿部而恢復知覺，然因手腳仍遭綑綁且因頭部遭毆擊疼痛而無法反抗，周褪去她內褲，並親吻她下體，再以手指性侵。

台北地院斥責周男犯後猶否認犯行，且以被害人為攻擊行為始不得已綑綁她等，難認有悔改之心，考量他迄未被害人女和解，獲取願諒解，判刑5年。