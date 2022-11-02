最近天氣轉冷之際，許多人開始出現咳嗽不止的困擾，除了多喝溫水降低不適外，營養師提供5種護喉食物，因可抗發炎、抗菌功效，可以潤滑喉嚨、緩解咳嗽，這5種包括蜂蜜、生薑、薑黃、綠茶、豆漿，並且提醒此時少碰甜食、油炸食物、加工肉品等，以免加重咳嗽症狀。

營養師李宜樺在「好食課」臉書專頁上表示，咳嗽、痰多讓人很困擾，除了多喝熱水外，其實還能用食療緩解咳嗽，尤其是抗發炎、抗菌食物，她列舉5項。

1. 蜂蜜：不僅可以潤滑及舒緩喉嚨，更具有抗菌、抗發炎等功效，人體試驗也證實服用蜂蜜可有效緩解咳嗽。

2. 生薑：具有抗發炎、降低喉嚨腫脹等功效，研究也顯示食用生薑可舒緩呼吸道肌肉，有助於緩解咳嗽。

3. 薑黃：薑黃中的活性成分具有抗發炎及抗氧化等功效，有助於緩解喉嚨發炎情形及咳嗽。

4. 綠茶：研究顯示綠茶中部分兒茶素具有抗菌的功效，亦有人體實驗證實可降低咳嗽現象；另外，飲用溫熱的茶類也可維持喉嚨濕潤，降低不適感。

5. 自煮豆漿：黃豆中的大豆異黃酮有助降低發炎情形，研究也發現大豆食品的攝取與呼吸道疾病風險及患者咳痰情形呈負相關。

她並提醒，人在咳嗽時代表身體已在發炎狀態，因此有3種食物要儘量少碰，以免加重症狀，包括1.精製甜食：甜食易刺激喉嚨，會加重發炎及卡痰情形。2. 油炸食物：容易引起身體發炎，加重咳嗽及喉嚨乾癢症狀。

此外，要避免組織胺食物，因組織胺與體內發炎、過敏機制有關，會使身體產生紅腫熱痛及黏液增加等症狀，若身體已經處於發炎狀態，或對組織胺較敏感者，建議少吃高組織胺含量的食物，例如加工肉品及起司等。