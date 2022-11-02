日本動漫《鬼滅之刃》火紅，周邊商品也大賣，一名女網友抱怨，在網路花了1800元買兩副角色造型的隱形眼鏡，沒想到戴上後完全看不到路，她私訊廠商想退貨，卻不斷被敷衍，令她氣得檢舉，並將其PO上網提醒網友不要被騙。

原PO昨（1）日於臉書社團《爆料公社》指出，很喜歡日本動漫《鬼滅之刃》，在臉書找到賣「上弦三」及「上弦五」兩角色造型的隱形眼鏡，2副售價為1800元。沒想到收到實體商品後，隱形眼鏡底色一片白，完全不透明，她私訊問廠商，「戴上後真的看得到路嗎？」

原PO向廠商私訊說，戴上後完全看不到路。（圖／翻攝自爆料公社）

廠商向原PO表示，該款隱形眼鏡可透視，戴上後可以看得到路，要她立刻戴上試試，但原PO把隱形眼鏡放入右眼後，視線完全被隱形眼鏡遮蔽，她又再度私訊廠商，「我戴了真的完全看不到路，用手把左眼遮住，真的不能走路，連房間門都走不出去，要怎麼戴出門？而且很不舒服。」

原PO提退貨要求，卻被廠商不斷用話術拖延，令她不滿怒轟「欠檢舉是不是，等著被罰錢吧！」她說，只是很單純喜歡《鬼滅之刃》，才會買造型隱形眼鏡，希望藉由發文提醒網友不要受騙。

貼文上線，引發逾6千名網友笑翻，「我快笑死，這不是鬼滅，是鬼打牆」、「我不爭氣的笑了，所以到底走出房間了嗎？」、「敢用眼睛去試網路買的東西也是服了」、「對不起我真的笑噴」、「毋湯安捏玩命啦！歐密抖唬喔」。