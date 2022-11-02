韓國首爾市長吳世勳在首爾舉行的記者會上含淚致歉 。（路透社）

南韓梨泰院於上月29日發生大規模踩踏事件，造成156人死亡，超過300人輕重傷 。南韓首爾市市長吳世勳召開記者會，為梨泰院踩踏事件正式道歉，吳世勳於記者會上含淚致歉，「作為為市民生命和安全負責的事長，我對此次事故負有無限責任，在此向市民深表歉意」。

Seoul Mayor Oh Se-hoon tearfully apologized as he talked about the parent of a 20-year-old woman who died in the Halloween crush. pic.twitter.com/FPx0o4K5Vr — DW News (@dwnews) November 1, 2022

據《韓聯社》11月1日報導，首爾市長吳世勳向民眾致歉，並向踩踏事故罹難者祈求冥福，向遇難者家屬表示深切慰問，同時企盼正在接受治療的傷者儘快康復。吳世勳還稱將全力以赴幫助遺屬、傷者，以及感到悲傷的所有市民們重返日常。

吳世勳強調，首爾市將持續幫助陷入困難的遺屬。對於人員密集的場地和活動，市政府將從此刻起細緻檢查，消除事故隱患，同時攜手中央政府全力完善相關制度。為了防止類似慘劇重演，首爾市將制定對策。吳世勳在記者會中多次致歉。

在被問及是否承認首爾市在事故預防對策方面存在漏洞，吳世勳回答說，偵辦機構將就此進行調查，認為責任歸屬會趨於明朗。首爾市將自主調查相關部門是否已盡職盡責，但最終仍將根據司法部門的調查得出結論。