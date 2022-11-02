特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）以440億美元（約新台幣1.4兆）完成推特收購案，正式成為推特的新老闆，並展開一連串改革，未來藍勾勾（經過官方認證）的帳戶每個月要收8美元的使用費，以創造新的資金來源。

綜合外媒報導，推特在2009年推出藍勾勾認證系統，因為在此之前他們面臨假帳號流竄的訴訟危機，目前藍勾勾是免費的，馬斯克上任後則有意做出調整，每個藍勾勾需要支付8美元的使用費，可以額外獲得回覆與搜索的優先權，廣告數量也會減少一半。

馬斯克此舉是為了擴大推特的財源，降低收入過於依賴廣告的比重，然而隨著馬斯克有意加大改革力道，並依照他個人想法進行操作後，有部分廣告業主對此感到擔憂，甚至暫停在推特下廣告。

特斯拉的競爭對手通用汽車就宣布暫停在推特投放廣告，全球最大的廣告公司之一IPG也建議客戶暫停投放推特廣告一周，確保平台上信任與安全計畫，IPG每年能從許多跨國企業手上獲得數十億美元的廣告投放預算。

此外，藍勾勾要收費的消息傳出後，引發許多意見領袖的反彈，暢銷書作家Stephen King就狠嗆，「不是我要付錢給推特，是推特要付錢給我」批評收費20美元（傳聞）太貴昂貴，馬斯克也在底下回覆，那收費8美元呢？我們需要開拓別的方式增加收入。