女星馬思純曾以電影《七月與安生》與周冬雨一同奪下當年金馬影后，也是金馬史上首個雙影后，不過近年飽受憂鬱症所苦，身心都受到強烈影響，導致體重持續上升，也讓她經常受到網友無情批評，然而，近期積極運動的她曬出一系列照片，讓網友大讚「瘦超多！」

時間往回推兩個月，可以發現其實馬思純為瘦身下了不少工夫，她經常在微博曬出健身的影片，不論是舉重還是懸吊抬腿通通難不倒，而她積極瘦身也有相當不錯成果。

近日，馬思純在個人微博貼出一系列男友視角的照片，並寫下：「快樂，有跡可循」，照片中可見馬思純穿著全身黑，在天橋露出甜美笑容，身材也較之前苗條許多，讓底下網友紛紛表示驚豔「也瘦太多了」、「好的狀態確實吸引人哎，瘦了之後狀態好好！」、「感覺完全不腫了」。

馬思純微博貼文（圖／截圖自馬思純微博）

事實上，已經罹患10年憂鬱症的馬思純，先前曾因憂鬱症停工一年，因為服用藥物的關係，身材開始發福，遭受網友批評「胖到新高度」，隨後又爆出與盤尼西林樂隊主唱張哲軒的戀情，由於男方私生活混亂，導致她承受罵名，更遭網友痛批「不想拍戲，只顧戀愛」，對此，馬思純也於先前電影《斷橋》的宣傳活動上解釋：「我休息不是我不想搞事業、不想拍戲、只顧戀愛，是我的身體不允許，現在愈來愈好了，我自然就出來了」。