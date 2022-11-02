監察院調查發現，督學到校調查教學正常化是否先通知校方，違法結果竟差數十倍。教育部長潘文忠今表示，地方政府派督學到學校進行教學正常化輔導的流程，教育部在111學年已有所調整，並納入綜合視導及一般性補助款規範，希望地方政府落實辦理。

教育部2013年訂定「國民中小學教學正常化實施要點」，其中包含編班正常化（不可能力分班）、課程規畫及實施正常化（課業輔導須符合規定）、教學活動正常化（不得借課）、評量正常化（早自習、午休、下課不得考試），地方政府會例行性到校進行「教學正常化視導工作」，由督學到校訪查。

台灣青年民主協會表示，過去許多學生反映，學校都會先知道什麼時候督學會到訪，到訪前學校都會要求包含教室日誌不要照實寫，甚至會集合學生告訴學生應該如何回答督學問題，試圖掩飾學校違法的情形，導致督學無法確實查核真實情況。

台灣青年民主協會說，監察院曾經分為「15日前通知及1小時前通知」兩種方式，調查督學到校查核的結果發現，結果落差數十倍。

以1小時前通知學校，學生回答違法的比率，非會考科目曾遭會考科目借走達40.78％、課後輔導會教新的課程進度35.92％、早自習、午休或打掃時間曾用來上課或考試達73.79 ％、有被學校強迫參加課後輔導的經驗2.91 ％。

若是15日前前通知學校，學生回答違法的比率，非會考科目曾遭會考科目借走有1.6％、課後輔導會教新的課程進度有2.4 ％、早自習、午休或打掃時間曾用來上課或考試有4.8 ％、有被學校強迫參加課後輔導的經驗0.80 ％。

台灣青年民主協會引述就讀雲林縣一所私立國中的李同學就提到，「去年督學來到學校，剛好他就是被督學抽到的座號，老師會先請被抽到的座號全部統一到學校的中走廊集合，學務處的人會開始很嚴肅的對我們訓話，告訴我們如何回答督學的問題。」

台灣青年民主協會呼籲教育部及各地方政府主管機關，「過去為何民間團體的調查與主管機關的調查都會存在如此大的落差，顯示學校在回應上級監督已經發展出一套因應作為，若教育部不調整調查、視導的機制，那這些機制就將淪為形式。」

潘文忠回應，針對地方政府派督學到學校進行教學正常化督導，教育部在111學年已調整流程，督學到校後，要和學生座談，以了解真實狀況。地方政府可以派督學定期到學校抽查，若有陳情教學不正常或疑似違規情形，則要不定時查訪，這都會納入教育部對地方政府的綜合視導及一般性補助款的規範中。