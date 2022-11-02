美國今年10月推出對中國晶片出口管制措施，日媒爆料，美國就此敦促日本等盟國跟進，推出類似的措施。報導引述相關人士消息稱，日本政府考慮跟從美方的意向，正在探討日本能夠採用哪些美方已推出的對華出口管制措施，並關注歐盟和韓國對此事的態度。

《日本經濟新聞》報導，美國商務部10月7日推出一系列對中國的限制措施，包括禁止將使用美國設備製造的某些晶片銷售給中國。此外，美國政府還將31家中國公司、研究機構和其他團體列入「未經核實的名單」，限制它們獲得某些受監管的美國半導體技術的能力。

報導指出，針對有關對中國的限制措施，美方敦促日本等盟國與美國保持步調一致，推出類似措施，限制高端半導體等產品出口中國。針對中國，美國計畫與盟國合作，加強限制性措施的效果，從而讓中國難以獲得或生產高端半導體。針對管制措施，日本經濟產業大臣西村康稔1日在記者會上表示，正在與美國進行溝通，並聽取日本國內企業的意見。

報導表示，針對這種動向和由此可能帶來的後果，日本半導體行業企業正提高警惕。日本業界人士擔憂，如果中國生產高端半導體受到阻礙，對日本生產的製造半導體的設備需求就會減少。