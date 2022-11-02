台積電落腳桃園話題持續延燒，桃園市長鄭文燦在臉書發文，意有所指不要先看衰桃園，對此，國民黨桃園市長候選人張善政說，他在擔任科技部長的時候，也曾經協助過台積電進駐中科，而他所提出的問題是台積電現在連用地取得都還沒有，如果台積電確定要來龍潭，在他當桃園市長後一定會盡全力協助，責無旁貸。

張善政說，任何一位擔任官員的人，都非常樂見業者包括台積電到地方去設廠，也包括到桃園，將來他擔任市長以後，對於台積電進入龍潭所需要的土地，當然也會積極協助。台積電至今在龍潭尚未取得土地，鄭文燦市長說他在任內有協助，可是畢竟他的任期也只剩下2個月，所以繼任的市長他一定會繼續努力把用地取得。

他也說，其實台積電如果確定要來龍潭的話，這過程還很長，首先現在連土地都還沒有，還要靠桃園市政府幫忙國科會去徵收，徵收完了以後還有整地，還有台積電本身的建廠、買設備，需要相當多的時間，所以現在講的至少是好幾年以後的事情，在初期市政府能夠協助階段，他絕對是全力配合。

而鄭文燦積極輔選，今天也將陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站街頭，對此張善政表示，鄭文燦從一開始就加入戰局，從林智堅到鄭運鵬，覺得他應該花點心顧好市政，包含桃園總圖開幕一再延宕等問題，他應該要對市民能夠說清楚、有交代，大家才會放心。