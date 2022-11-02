媒體人朱凱翔揭曾對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞特權施打疫苗，衛福部根據疫苗紀錄電腦頁面，查出洩漏來源為台北市立聯合醫院，並查出前衛生署長侯勝茂之女侯君穎、前立委黃昭順之女陳菁徽兩位醫師涉嫌將截圖洩漏給朱，朱凱翔等三人上月28日遂遭台北地檢署以違反個資法起訴。國民黨台北市前議員羅智強跳出來聲援這三人，痛批「太可惡！民進黨追殺吹哨人」，更警告，蔡政府延宕《揭弊者保護法》立法，就是唯恐吹哨者揭發執政弊端，這次的事件不會只是個案，未來「誰吹哨誰就法辦」。

羅智強昨（1）日在臉書發文表示，被媒體稱為「一代渣男」的林秉樞，不僅對高嘉瑜施暴、操控網軍，更在疫苗短缺時特權施打莫德納，顯然已違反社會公義。更不公不義的是，揭露此事的媒體人朱凱翔及北市聯醫兩位醫生陳菁徽、侯君穎，竟遭台北地檢署起訴。

羅智強痛批，「特權打疫苗沒事，吹哨者遭梟首」，台北地檢署竟然不先徹查特權施打的相關人，卻急著法辦揭弊者，檢察官起訴朱凱翔的理由，居然是他踢爆特權打疫苗有損林秉樞的「人格權」，「民進黨就是這麼可惡」。

對此，羅智強指出，疫情發生以來，口罩、疫苗、快篩、藥物的採購都充滿爭議，不知暗藏多少黑幕；民進黨用盡方法規避阻撓監督，延宕《揭弊者保護法》立法，就是唯恐吹哨者揭發執政弊端。羅強調，起訴朱凱翔不會只是個案，「誰吹哨誰就法辦，民進黨就是這麼可惡」。

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