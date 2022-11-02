勞工職業災害保險及保護法今年5月1日上路，但多名立委今天關心其最適費率相關問題並指出，依研究指出，未來最適費率應為0.3833％、較現行0.2％的職災平均費率0.2％高出不少，估計每年收不抵支20億元，因此提案凍結其預算，但最後溝通後都同意改為主決議。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查勞動部預算。

勞工職業災害保險及保護法今年上路，擴大納保範圍、提高給付內容等，希望保障職災勞工權益，今年首年上路後職災平均費率為0.2％，受僱勞工全數由僱主負擔，無一定雇主的職業工人勞工或自營作業者則自付6成保費、4成由政府負擔。

立委蔣萬安等人提案指出，勞動部已精算平衡費率為0.3833％，尚未據以公布施行，以現行平均保險費率0.2％將使基金每年保險收入不敷各項保險給付20億元，將影響基金財務狀況；立委黃秀芳、賴惠員更指出，研究指出，預計未來3年每年保費收入不敷支出各項經費約20億元，建勞動部應注意基金財務狀況並審妥處。

勞動部勞動保險司司長陳美女說，針對立委關心職災保險費率，將審慎處理。最後立委同意改成主決議。