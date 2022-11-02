英國央行(BoE)在周二首次對其持有的8380億英鎊(約9610億美元)政府債券進行出售，單日賣出7.5億英鎊，獲得投資人的強勁需求。

英國央行開始實施量化緊縮計畫，針對此前量化寬鬆所買進的大量政府債券，周二開始逐步出售。

英國央行計畫在11月和12月的八次拍賣中出售60億英鎊英國國債，作為在未來12個月內減持800億英鎊國債計畫的一部分。減持的方式是混合銷售商品，以及不對到期的國債進行再投資。

英國央行是全球主要經濟體中第一個開始直接出售政府債券的央行，部分原因為，與美國和加拿大央行持有的債券相比，英國央行持有的債券平均期限較長。

市場對拍賣結果幾乎沒有做出太多反應。基準的5年期英國國債殖利率基本上穩定在3.56%，周二下跌4基點，與拍賣前的水準相比變化不大。

在英國央行承諾出售的7.5億英鎊國債中，周二共獲得24.4億英鎊的投標資金，倍數為3.26倍，這些國債的剩餘期限為3至7年。