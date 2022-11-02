台積電美國亞利桑那州5奈米廠12月要舉行「首批機台移機典禮」，預料台美高官雲集，但上個月才剛訪美的經濟部長王美花今天說，立法院開議業務多，這次不會去。(圖／王玉樹攝)

台積電美國亞利桑那州5奈米廠預下個月要舉行「首批機台移機典禮」，傳出美國總統拜登將親自出席，我方也有不少官員參加，駐美代表蕭美琴已在受邀名單上。上個月曾飛美國參訪的經濟部長王美花今天則說，這場她不會去，因為立院這邊有非常多業務。

王美花10月率團訪美9天，密集參加台美科技貿易暨投資合作架構（TICC）會談、華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演說、美國台灣形象展開幕、矽谷拜會美國科技大廠等。如今台積電要舉行移機大典，台美高官雲集，是否以部長身份再次飛美，引起媒體注意。

但是王美花以立院開議非常多業務，表示這次自己不會去。至於台積電要邀請哪些人，因是私人公司典禮，由主辦方自己決定，沒有太多意見。

對台積電赴美投資生產，她再次強調，它們在全球半導體供應鏈裡面佔有重要地位，最多客戶也來自美商，這是它的全球布局，政府樂觀其成。

至於上次赴美矽谷帶回的300億設備與研發訂單何時落成？王美花說，這些是廠商來買，屬個別廠商商業行為，後續經濟部會來推動。