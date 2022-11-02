花蓮吉安鄉部分水稻受連日大雨影響，導致稻穗不稔實出現「白穗」現象。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉部分水稻受連日大雨影響，導致稻穗不稔實出現「白穗」現象。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

極端氣候影響，花蓮連日大雨，吉安鄉部分水稻不稔實出現「白穗」現象，鄉公所團隊接獲農友陳情前往關心農情，強調會爭取中央水稻收入保險理賠，降低損失。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

極端氣候影響，花蓮連日大雨，造成吉安鄉部分水稻不稔實出現「白穗」現象，大片綠油油的稻田，卻成白茫茫的一片，看在農民眼中相當心寒，收成勢必受到影響。經吉安鄉農會盤點，受損農田總面積約60公頃，將爭取中央水稻收入保險理賠，降低農友損失。

吉安鄉部分水稻近日受氣候影響，出現不稔實的「空包彈」生長異常現象，吉安鄉公所接獲農友反映，與吉安鄉農會、稻米產銷班、花蓮縣水稻育苗技術改良協會等單位關心農情，發現本應是綠油油稻田，卻出現「白穗」現象。

「過往從未見過這樣的農損狀況」從事農務工作逾40年的稻米產銷班長胡志整，及水稻育苗技術改良協會理事長葉森源相繼指出，從前若有稻穗不稔現象，米殼部分仍會呈現綠色，但這次不僅是「空包彈」，整株稻穗外觀更轉為白色，造成稻作難以回收，勢必影響整體收成產量。

吉安鄉農會總幹事張德奇指出，吉安鄉種植水稻面積約400公頃，一年作二期，目前正值二期稻作之際，不過水稻在開花期時，花粉因連日強降雨被洗掉，影響水稻受孕成效，當下雖看不出來受損程度，直到近日結穗期查看，才發現水稻因受孕失敗，稻殼變白，產生「白穗」現象。

張德奇表示，由於近年極端氣候影響，天氣異常，已請稻農於每期稻作採4批種植，降低損失，因此這次受損為二期第2批的部分，面積約40至60公頃不等，不過因農委會自2016年起，推動水稻收入保險，當稻米平均產量減損時可獲得理賠，因此損失金額需待收成後才能得知。

據吉安鄉公所統計，今年鄉內參與水稻保險投保戶數共64件，投保總面積約379公頃，但張德奇認為，有些稻農除種植品質好但收穫量較低的「台梗16號」外，也有種植其他產量較高的品種，獲得理賠機會可能不大。

「農損已在眼前，不論理賠金額多少，農會都會極力向農委會溝通」，張德奇說，將以坪割方法向農委會爭取彈性調整理賠方式，並希望該部會能針對品種設立新的保險制度，減少農友損失，相信中央會聽從第一線的建議，滾動式調整保險理賠內容。