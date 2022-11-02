民眾黨新任不分區立委吳欣盈2日赴立法院宣誓就職。（姚志平攝）

民眾黨新任不分區立委吳欣盈（中）2日赴立法院宣誓就職，叔叔吳東昇（右）、舅舅許顯榮（左）到場觀禮。（姚志平攝）

立委吳欣盈今宣誓就職(邱新博攝)

【全程影音】遞補蔡壁如立委職位 新光公主吳欣盈就任宣誓

在前立委蔡壁如因論文風波辭職後，遞補成為立委的新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈在今日於立法院長游錫堃的見證下完成宣誓，正式就職立法委員。吳欣盈指出，將在國際競爭力、女權保障、銀髮經濟三方面提出法案，為台灣打造更好的明天。

吳欣盈的宣示現場除立法院長游錫堃之外，民眾黨團邱臣遠、張其祿、賴香伶以及前立委蔡壁如、民眾黨秘書長謝立功、黨團主任陳婉惠都到場，立委高虹安則因另有行程未到。前立委吳東昇、台灣工商企業聯合會理事長許顯榮也以親戚身分到場觀禮。

民眾黨新任不分區立委吳欣盈（中）2日赴立法院宣誓就職，同黨立委張其祿（右起）、邱臣遠、賴香伶（左起）及辭去立委的蔡壁如到場觀禮並一起舉行記者會。（姚志平攝）

民眾黨新任不分區立委吳欣盈（左）2日赴立法院宣誓就職，辭去立委的蔡壁如（右）到場觀禮並與他擁抱祝賀。（姚志平攝）

吳欣盈表示，2022年東協10＋6的RCEP協定開始生效，然而多年來參與企業及海外慈善事務、世界論壇等經驗，可以發現台灣一直被邊緣化，可以結合財經實務歷練與專業，超越黨派一起合作推動相關法案，讓台灣與世界接軌、提升國際競爭力、保障女權與推動銀髮經濟。

吳欣盈說，未來14個月將把全部重心放在立法院，用最嚴格標準審視自己，絕對遵守現行法規、杜絕利益迴避爭議，同時提出「三不」原則：只要對台灣人民有幫助的議題「不」分黨派、「不」談新光、「不」談私領域，將以具體成績回應大家期待。

民眾黨團總召邱臣遠也歡迎吳欣盈加入黨團，他表示，當前國際情勢動盪、台海情勢日益緊張、全球通膨及升息壓力未減，國內則面臨少子化與老化危機、產業與能源轉型、社會安全、淨零碳排等急需處理的重大議題，相信吳欣盈的加入，能為身為國會第三大黨的民眾黨增添更多力量，讓政治能真正落實在人民生活的每一天。

蔡壁如則握著吳欣盈的手表示，吳今年五月曾到立委辦公室與黨團實習，沒想到因為論文爭議倉促就任，不過相信以吳欣盈的聰明與全力以赴拚勁，一定可以勝任。

被問及新光集團的相關職務時，吳欣盈也說，已經向新光醫院提出辭董事的要求，目前還在走行政程序；而在衛環委員會中，也會承接蔡壁如所提法案，並就三大面向繼續推動法案。