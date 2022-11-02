各國邊境逐步解封，不少台灣人急著出國玩。一名網友好奇詢問，泰國和台灣都有許多海邊和百貨公司，但為何泰國的觀光顯然贏過台灣許多，引起網友熱烈討論，其中有網友表示是思維的不同，台灣主打一周可以玩遍全台，但泰國卻希望讓旅客長時間留在當地旅遊，因此每個城市都很用心發展觀光，發展出不同的特色，加上吃飯住宿都很便宜，因此吸引全世界各地的人去旅遊。

一名網友昨在PTT上詢問，泰國是許多人心中的觀光聖地，有許多海邊與百貨公司，而台灣也是如此，但觀光熱度卻遠遠不及泰國，讓他很好奇到底為何泰國的觀光可以屌打台灣100倍？

貼文引起網友討論，「何止100倍，泰國的觀光連日本都看不到車尾燈」、「住宿價格便宜，夜市食物豐富」、「交通爛、住宿貴、沒特色，盤子才在鬼島旅遊」、「拿台灣觀光跟泰國來比較，根本是侮辱泰國」、「台灣旅遊真的太貴了」、「泰國什麼都有，重點是價格便宜，CP值爆表」。

對此，一名網友回應說，他在海外房地產業工作，有幸與泰國人共事，針對泰國觀光贏過全世界這事，泰國當地的建商認為關鍵在「泰國觀光局的思維」，相較於台灣主打一周就可以把台灣玩透透的觀光模式，泰國的旅遊發展主要是希望旅客可以長時間在泰國旅遊，最好可以玩個20年左右。

該網友指出，對泰國人來說，不到1周的行程只能說是「休假」，真正的旅遊應該是要為期1個月以上，因此每個城市都積極發展觀光，試圖吸引更多旅客前來，同時間也吸引了各國投資者到當地進行相關投資。