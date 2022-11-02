界面新聞2日報導，中國人民銀行（大陸央行）行長易綱在香港金融管理局「國際金融領袖投資峰會」上表示，中國經濟的潛在增長率將保持在合理區間。中國擁有超大規模市場，城鎮化率仍有較大提升空間，中等收入階層消費需求穩步增長。中國擁有世界上最大的工程師和技工隊伍，已建成門類齊全的現代工業體系和高品質的基礎設施網路。中國科技創新蓬勃發展，供給側結構性改革不斷深化，將持續增強經濟增長動能。

《上海證券報》·中國證券網報導， 易綱表示，中國堅持實施穩健的貨幣政策，加大對實體經濟的支持力度。目前，市場利率穩中有降，金融市場資源配置效率較高。同時，通過結構性貨幣政策工具，加大對普惠小微、鄉村振興、綠色發展等重點領域和薄弱環節的支持力度。中方還致力於支持設備更新改造和基礎設施投資，第四季效果會有所顯現。

易綱指出，今年以來，得益於中國經濟長期向好的基本面，以及近年來堅持實施常態化貨幣政策，人民幣對一籃子貨幣相對穩定，對美元有所貶值，但對其他主要貨幣有所升值。未來，將堅持市場在匯率形成中的決定性作用。人民幣匯率將繼續在合理均衡水準上保持基本穩定，人民幣幣值和購買力將保持穩定。

關於中國房地產的發展，易綱表示，人民銀行積極支持房地產行業健康發展，降低了個人住房貸款利率和首付比例，鼓勵銀行通過「保交樓」專項借款支持已售住房建設交付，支持剛性和改善性住房需求。近期，房地產銷售和貸款投放已有邊際改善。隨著中國城鎮化進程不斷推進，我們相信房地產市場能保持平穩健康發展。