為鼓勵Youtuber所舉行的第4屆「走鐘獎」上周末在台北音樂中心盛大舉行，其中百萬網紅Joeman（九妹）近年以介紹3C開箱、平價與奢華對決節目搏得廣大人氣，今年他一共入圍了七獎，可說是事前呼聲極高的提名人選，未料最後全槓龜，昨(1日)他上傳了走鐘獎的幕後花絮，可見他一度故作淚崩，跟阿滴抱在一起笑說：「主辦單位別再騙粉絲錢了」。

在Youtube擁有241萬訂閱粉絲數的Joeman今年入圍7項大獎，分別是「最佳影片獎」、「年度男創作者獎」、「最佳紀錄片獎」、「最佳製作人獎」、「最佳剪輯獎」、「以食為天獎」及「OPEN獎」。當時入圍名單公布時，他透露為了報名獎項推掉當評審，「感謝團隊努力，競爭者有夠猛，有入圍就很開心了！」

Joeman分享媽媽的關心簡訊。（圖／翻攝自Joeman Youtube）

【Joeman】入圍七項卻全部槓龜的夜晚

昨Joeman分享了以「入圍七項卻全部槓龜的夜晚」為題，紀錄參與走鐘獎的幕後花絮，可見紅毯開始前他一一與許多Youtuber寒暄，「千千進食中」的千千更以一襲低胸蕾絲洋裝現身，笑說想得「紅毯第一帥」，典禮開始後還可見Joeman受訪抱怨，覺得自己有部影片應該要得獎，但連入圍都沒有，就是理髮對決那支影片應該得到最佳烙賽（拉肚子）獎，而隨著獎項一項項公布，Joeman的心情也越來越低落，忍不住說出：「好失望喔」。

最後，Joeman一項都沒得，成為眾人眼中的大遺珠，他坦言：「但這次入圍還是很開心啦，要感謝敏迪、感謝莎莉、感謝Ken」，明年會繼續努力，自嘲是今年的槓龜王，更和理科太太互虧這一年來賺不少，最後跟阿滴抱在一起哭，「主辦單位別再騙粉絲錢了」，「對，真的是不要，不要再開會員」，還有人一度為Joeman得獎落空流眼淚，他更秀出媽媽剛剛傳訊問他有沒有得獎？他默默說：「沒有」，嬤嬤暖心說：「沒關係，得獎不重要，開心玩就好，網友見此回應說：「九妹不用得獎就能證明自己的實力了」、「李奧納多的小金人也等了22年，沒關係不用急，Joeman的影片優不優質大家有目共睹，加油加油！」。