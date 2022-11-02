高速公路局進行國1南下汐止交流道邊坡坍方搶修，汐止南出匝道持續封閉；新北市長侯友宜今天一早即前往汐止勘查交通狀況；侯友宜表示，高公局應全力在本周五下班前完成搶修恢復通行。搶修期間針對汐止交通疏導，除了警力總動員，交通戰情室亦嚴密監控，機動調整因應，以維持地區道路交通順暢。

新北市昨日已提前發布汐止地區上午尖峰交通壅塞預警，警察局加強佈署警力疏導交通。圖/ 新北市政府提供

侯友宜也建議高公局應針對發生邊坡滑落關鍵路段，立即增設自動監測系統，建立監控機制以即時防範、預警，降低災害發生的損害。

汐止地區平面道路今天上午尖峰交通路況與交通戰情室預估一致。圖/ 新北市政府提供

國1 南下汐止交流道於昨天近午時發生邊坡土石崩落、大型門桿嚴重傾斜，經高速公路局緊急搶修，昨天傍晚國1五堵至汐止段主線車道已先搶通，汐止南出匝道則因邊坡搶修工程持續封閉，影響國1轉國3車流。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市昨日己提前發布汐止地區上午尖峰交通壅塞預警，警察局加強佈署警力疏導交通，交通局也預置維修小組以加速號誌檢修，交通戰情室嚴密監控車流狀況，適時反應；今天上午除了國1南下汐止路段主幹道車多壅塞，汐止地區平面道路交通路況與預估一致。

交通局並再次呼籲基隆、八堵地區欲往國3的車輛，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；另國1南向往汐止出口的車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止；汐止地區車輛則可多利用地方道路往新台五交流道上國3往南；交通局並提醒基隆、汐止地區民眾盡量搭乘台鐵等大眾運輸，提早出門避免陷入壅塞。

高公局搶修進度和交通路況；建議用路人可至交通局網站(https://www.traffic.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=54fa46e9e522dde4)或高公局網站(https://www.freeway.gov.tw/Northern/Publish.aspx?cnid=734)查詢最新路況訊息。