總統蔡英文近日積極為民進黨各地候選人輔選，並稱選對人才能讓中央地方互相幫忙。對此，已故高雄市前議長許崑源之女、高雄市議員候選人許采蓁質疑，蔡的意思是否是只要不同顏色，中央就會處處為難，怒批「一整個把她的格局和氣度，表露無遺！」

許采蓁昨（1）日在臉書表示，蔡英文跑輔選行程時，稱地方選對人，才能讓中央地方互相幫忙，言下之意就是顏色不同中央會處處為難，完全是在情緒勒索，更直接把民主精神拋在腦後，「一個只看顏色不看人民的政府，要怎麼照顧人民？要怎麼給人民好日子？」

「民進黨已經遺忘了人民，眼中只有選票和利益！」許采蓁認為，曾是民進黨支持者的人，應該在接下來的選舉不要再投民進黨，因為是民進黨自己先背棄人民、背棄民主，「唯有政黨輪替，民進黨才能找回真正的民主」。

許采蓁強調，只有政黨輪替，才能讓世界看到台灣民主的決心，呼籲想要改變、想要一個真正願意傾聽民意的政府的民眾，一起從11月26日的投票開始改變，「2024，更是最重要的關鍵一戰，這一次，我們一起拚，一起拚民主，一起拚好日子！」