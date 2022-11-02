後疫情時代帶動零接觸商機興起，加速醫療智慧型穿戴裝置應用大爆發！在經濟部工業局電資組支持下，工研院與蓋德科技合作研發「800Z智慧健康手錶系統」，導入AI人工智慧分析系統進行臺灣醫療認證程序，首次在衛福部彰化醫院進行測試驗證，未來醫護人員可透過及早監測即時提供個人化診斷與醫囑，即使零接觸、一樣可安心診療。

智慧穿戴裝置逐漸在生活中佔有一席之地，而透過智慧穿戴裝置進行遠距醫療的行動，也可能加速在「早期診斷」、「個人化治療」與「慢性病管理」等領域的發展。經濟部工業局多年前就看到遠距醫療的趨勢，支持工研院與相關醫療院所持續研發與進行廠域驗證，希望以穿戴裝置協助民眾長期監測健康數據，讓醫護人員及早發現心血管疾病、失智、睡眠及潛在疾病等，或透過連續的健康數據模型，給予更佳個人化的醫療協助，達到個人化精準診療目的。

工研院電光系統所所長張世杰表示，AI人工智慧科技帶動智慧醫療往前邁進，工研院長期深耕AI人工智慧精準健康數據模型分析與應用，希望透過AI人工智慧協助提升治療精準度與個人化應用。有鑑在疫情風險下，血液透析可能有感染風險，去年工研院已與衛福部彰化醫院合作，建立智慧血液透析臨床資訊系統，成功將所有透析病歷、醫療資訊、交班訊息全面電子化，透過AI分析在診療過程可能產生的低血壓風險，降低病患不適感。

如今雙方合作，將工研院研發的AI人工智慧BOX與蓋德科技手環結合，即時上傳病患生理資訊，再透過邊緣運算立即將數據進行AI演算，提供護理人員最新的病患狀況，讓醫療照護更有保障。工研院也協助「800Z智慧健康手錶系統」在彰化醫院進行場域驗證，透過AI精準健康數據模型，分析患者透析過程的連續健康數據，了解生理趨勢與變化，持續將健康管理從醫療院所延伸至居家生活的健康數據監控與管理，目前已成功獲得近五百位患者、上萬筆資訊，協助管理慢性患者居家動態健康數據變化並掌握風險，成功降低醫療資源，進而提升患者的健康生活品質。