台北市立動物園大貓熊團團生病了，中國大熊貓保護研究中心的2位專家吳虹林及魏明已在1日晚間順利抵台，並直奔大貓熊館探視「團團」、「圓圓」一家，接下來他們將與動物園醫療照護團隊，針對大貓熊醫療及日常照管經驗進行交流並提供建議。

大貓熊「團團」經過兩次MRI(磁振造影)檢查，結果顯示腦部病灶區域明顯擴大，病程進展快速，各界都非常關心，中國大熊貓保護研究中心也不例外。

園方表示，由於「團團」的病況不穩定，中國大熊貓保護研究中心曾兩度表示希望能指派專家來臺表達關心與進行經驗交流，共同研析大貓熊的醫療與照護經驗。

園方指出，非常感謝中央機關各部會包含大陸委員會、行政院農業委員會、行政院農業委員會林務局、內政部移民署等單位的積極協助，審核並通過相關申請許可。

園方說，2位專家預計7日返程，在台期間將與動物園醫療照護團隊，針對大貓熊醫療及日常照管經驗進行交流並提供建議。