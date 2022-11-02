在朋友聚會中，因有些人怕尷尬，會使盡渾身解數炒熱場子，但等到獨處時又能做回自己，適應能力媲美變色龍，《科技紫微網》運勢專欄指出，處女座、獅子座、射手座、雙子座當獨自一人時也能快樂自在，完全跟著當下情勢應變，適應力特別強。

第四名：處女座

處女座追求完美的個性展現在各個層面，為了達到這樣的境界，他們可以因時制宜，動靜自如，在歡樂的場合，能隨時配合演出，雖然不算是主導場子的主要人物，卻很能融入環境，當獨自一人時，又能立即專注在自己有興趣的事物上，簡直是神切換。

第三名：獅子座

獅子座屬於在舞台上發光發熱的類型，凡是能夠秀出自我的場合，都能夠讓他們盡情表現，在歡樂的聚會場合，自然而然把氣氛炒到最高點，在眾人注目的眼神中獲得成就感與快樂，而在卸下光環之後，他們需要休息、清靜與充電，因此就算自己一個人，也能快樂自在。

第二名：射手座

射手座天生愛玩愛自由，不管在什麼環境中，就是要把生活過得快樂，過得多采多姿，他們內心始終住著一個小朋友，單純天真，因此他們永遠樂於活在當下，無論是在人多的聚會上，或是獨自一人的時候，都能夠非常自在，適應能力媲美變色龍。

第一名：雙子座

雙子座怕的東西不多，最怕的就是無聊，所以在各種場合，包括自己一個人的時候，他們的目的就是不讓自己無聊，因此在朋友聚會中，他能立刻開啟炒熱氣氛的開關，盡情狂歡，享受當下歡樂氣氛，而在自己獨處的時候，他們則會為自己安排可做的事情或學習新事物，充分享受獨處時光。