療癒系作家霏霏(沈玟)不僅擁有前凸後翹的魔鬼身材，出身自命理世家的她，從小耳濡目染對量子力學、神祕學頗有研究，還被網友封為「最兇通靈女神」，頗受歡迎的她近日受邀登上「黑男邱比特」的Youtube節目擔任貼地板的小幫手，穿著一件白色背心，露出傲人的身材施工，畫面流出後，網友羨慕起攝影師，更直呼：「拍得長輩真的好晃」。

近日霏霏受邀登上黑男的頻道，穿著一件純白色的背心，不僅衣服的左右側袖口開超大，裡面竟還沒穿內衣，令人注目的是，超巨車頭燈隨著身體動作若隱若現，還露出半邊輪廓，下半身熱褲則衩出筆直白腿，身材超級吸睛火辣，從這支影片來看，她拿鐵鎚敲打地面的姿勢架勢十足，只是有點不小心，竟砸到黑男的手痛得對方哇哇大叫。

霏霏和黑男趴跪在地上研究如何鋪地板。(圖/黑男 Youtube)

霏霏在鋪地板施工的過程中，從衣服袖口露出半邊超巨圓弧。(圖/黑男 Youtube)

而這些超刺激的畫面，全被攝影師以高清畫質保留下來，網友見到超火辣的畫面都狂噴鼻血，在底下留言：「非常美這叫人怎麼專心呢～」、「攝影師的角度也喬得太好了吧，喔不太壞了」、「這球晃來晃去讓人好興奮！」、「為了學習鋪地板，特意去買了八倍鏡看這視頻，生怕錯過了一點」、「這黑男肯定看的到會走光的角度，黑嫂心太大了」、「霏霏老師你真的是太太太大了，太太太厲害了吧」。