中國通訊設備巨頭華為2019年被列入美國貿易黑名單，阻斷其購買美國半導體和其他關鍵技術的機會，傳出該公司為避免遭受西方二度制裁，可能很快就會離開俄羅斯市場，其位在莫斯科的辦公室準備在明年初招租。

俄媒《消息報》引述消息人士說法指出，華為已經完全停止向俄羅斯直接供應智慧型手機，雖然仍有華為的產品在官方網站出售，但這是先前交付後剩餘的產品，官網之後很有可能關閉。

自俄羅斯攻打烏克蘭以來，華為已關閉位在俄羅斯官方門市。消息人士透露，華為即將撤離俄羅斯，據悉已將其俄籍員工轉移到哈薩克和烏茲別克，莫斯科辦公室則將於2023年1月1日起出租。

華為創辦人任正非先前坦言，未來10年是非常痛苦的時期，要求員工把「活下來」當作首要任務。他強調，華為要有品質的活下來，認真執行每個業務，也將邊緣業務全線收縮和關閉，縮小戰線、集中兵力來提升獲利。