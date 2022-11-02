2022天貓雙11全球狂歡季正式起跑，天貓淘寶海外台灣站宣布「消費者體驗提升計畫2.0」啟動，從物流服務拓展、超級買家權益強化兩大面向提升用戶黏著度，為台灣消費者提供優化的購物體驗和福利外。此外第14年的雙11更是歷來折扣力度最強的一屆，不僅各類優惠疊加無上限，雙11期間更推出全程價格保證服務，凡同一商家同一商品出現降價，消費者即可發起立即退差價。

國際諮詢機構貝恩公司（Bain & Company）發表《2022年雙11：提升忠誠度比突破兆元大關更重要》報告中指出，圍繞增強客戶忠誠度制定策略，實行一套能夠提升消費者忠誠度的全管道方案，將建立長期而有獨特性的業務價值。阿里巴巴集團旗下天貓淘寶海外於2020年於亞太市場推動消費者體驗提升計畫以來，在台灣所推出的「跨境購物專區249包郵」、「官方直郵」等能幫助新手消費者更無痛購買跨境商品的物流服務、「家居一條龍」則滿足購買家具後的集運、跨境運送和上門組裝服務，「台灣電器城」挑選符合台灣電壓與插座的電器用品；透過多種服務模式上的創新，滿足所有用戶在購物旅程中的全鏈路體驗而廣受好評。

天貓淘寶海外台灣站觀察，台灣市場對於質感小家電、家居家具等品項擁有高度需求，加上台灣電商擁有完備基礎建設，使得消費者從下單前的準備，下單後從運送到收貨的體驗皆高度重視。因此今年特別升級推出「消費者體驗提升計畫2.0」，除持續提升物流體驗外，更將擴大納入集運生態圈夥伴。透過「集運優選」及「超級買家」兩計畫，從消費者最有感的物流、價格等核心面向，以更細緻的差異化服務深度滿足各類消費者在使用跨境電商購物的不同需求。

有鑑於台灣消費者對家居家具等特殊商品的跨境物流需求，淘寶天貓首度推出「集運優選」計畫，計畫中的集運商都需經過平台篩選、調整客服流程和淘寶官方客服趨於一致，並和淘寶天貓進行平台串接。透過「集運優選」計畫，消費者能一站式完成所有商品下訂流程，讓在地更多的集運商所能提供的多元服務與官方物流彼此搭配，大幅簡化處理跨境運送的繁複流程。

此外，觀察到在台灣有訂單回購頻率多次與消費金額較高的淘寶用戶，今年特別推出「超級買家」計畫，用戶透過該計畫，收到商品完成訂單後「超級買家」將回饋金。計畫中的返利專區有多達上億款商品可選購，最高回饋比例50％。透過「超級買家」計畫不僅能獲得價格優勢；若遇到爭議、需要維權等情況，平台亦提供專屬客服協助處理。