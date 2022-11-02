女子拉住色狼衣領不讓其離去。（翻攝畫面）

捷運又出現偷拍色狼，被害的女子怒不可遏，緊抓住色狼的後頸衣領，怒斥「色狼，不要走，竟敢偷拍我！」拉扯過程被熱心民眾看到，團團圍住偷拍色狼並通知警察，捷運警察到場逮捕色狼，依性騷擾防治法、妨害秘密罪移送法辦。

33歲李男，10月20日下午2點多，在古亭捷運站搭乘手扶梯，從月台要往上層的大廳，見前方女子穿著短裙，刻意放低手機將鏡頭朝大腿拍攝，試圖想要錄到裙底風光，不料手扶梯晃動，手機碰觸被害女子的腿部，讓女子驚覺，轉頭一看怒斥色狼行徑。

29歲李女當場質問「為什麼偷拍！」直到大廳閘口前面，男子低頭試圖當作沒事，快步離去，但李女並未退卻，直接抓住色狼後方衣領在大廳層繞圈，一旁民眾有人看到以為是男女糾紛，快步離開，仍有熱心民眾，攔住色狼去處，直到捷運保全人員到場通報員警。

李男坦承有偷拍，不過警方檢視手機影像，疑似被刪除，並未發現證據，李女提出性騷擾告訴，警方依李男供詞，以及碰觸女子大腿涉犯性騷擾等2罪送辦。

捷警隊呼籲搭乘捷運婦女，妨害秘密案件犯案手法通常是利用捷運手扶梯擁擠及高低落差，以手機竊錄他人隱私部位，於搭乘手扶梯或車廂等人潮多處應提高警覺，注意後方有無可疑對象貼近性騷或偷拍，如遇可疑人貼近之異常舉動時，應就近向站務人員求助，或撥打110報案電話。