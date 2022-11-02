南投縣議員候選人曾琮愷（中）等人，質疑賄選買票一條龍。（曾琮愷提供／廖志晃南投傳真）

名間鄉陸續有2名村長候選人，涉及賄選被檢調約談；民進黨南投縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢，及名間鄉長候選人陳翰立，質疑各級選舉候選人「買票一條龍」敗壞選風，因此鼓勵民眾檢舉賄選，並且加碼獎金10萬元。

曾琮愷指出，南投縣賄選狀況嚴重，日前，名間鄉陸續有2名村長候選人，及50多名村民，疑似涉嫌賄選被檢調約談；今年地方選舉特別不平靜，賄聲賄影，從上到下似乎成為賄選一條龍。

曾琮愷指出，他日前告發縣長林明溱，舉辦「假感恩、真輔選」的座談會，贈送精美泡麵碗，價格超過300元疑似涉嫌賄選案，嚴重敗壞南投選風。

沈夙崢說，名間鄉一直是南投縣的民主聖地，鄉民民主素養好，眾所皆知，但因特定候選人疑似涉嫌賄選，讓名間鄉選風敗壞，口耳相傳不買票就落選；候選人選前買票，選後就一定會A鈔票，否則買票的錢怎麼回本？南投已經出了一個被判刑450年的貪汙縣長，相信大家不會想要選出貪汙的首長，所以務必要杜絕買票。

曾琮愷與沈夙崢指出，坊間傳言，買票金額最高1票5000元，但是，民眾只要願意蒐集證據，提供給檢調單位，成案就有5萬元的反賄獎金，遠比賄選金額高。

由於名間鄉賄選情況嚴重，已有企業看不下去，只要名間鄉民提供賄選直接證據，成案後，企業將再給予10萬元檢舉獎金，希望南投縣民、名間鄉民一起抓賄選，拒絕買票賄選的候選人，支持正派、清流的候選人，讓南投不要因為賄選、貪汙，變成大家口中的笑柄。