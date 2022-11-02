戲劇「良辰吉時」的主題曲《I Promise》獲頒57屆金鐘獎主題歌曲獎，不過文化部表示認為作品不符合規定，決議取消得獎資格，改頒給「俗女養成記2」的插曲《蚵仔麵線》，對此，許常德砲轟不願意接受道歉，不過對於被歌手朱約信指出「報名時存僥倖心態」?他則是做出回應。

許常德在臉書貼出歌手朱約信發文截圖，只見對方表示所謂原創「全新創作」就是不能拿用在別處或改編過的歌，接著點出疑問：「報名時就心存僥倖?金鐘工作人員也不查」，更強調：「最佳主題曲一定要是原創，這不是常識嗎」，對此，他表示連歌手都這麼看，一般人會怎麼看，認為對方在拐彎質疑為何自己不知道不該去報名，接著怒斥：「文化部，你有在用高度關心文化人嗎?大家都用臆測的在拐彎評論我，你們卻安安靜靜的」。

許常德遭歌手朱約信質疑「報名時存僥倖心態」。(許常德的地下手記臉書)

許常德也在朱約信貼文底下留言，強調自己自己是入圍後才知道，強調如果這麼簡單的不是爭議，那麼文化部被提醒後的處理是在幹什麼？認為做出這樣的評論，不如直接講為何要報名？更要求朱約信「不要誤導不也是常識」，強調自己做唱片那麼多年，從來沒有去想過金曲獎，連怎麼報名都不知道，也沒關心過公司怎麼報名，如今卻被認為應該知道要怎麼報名，認為這種想法太過奇怪。

許常德與朱約信把各自疑慮說開。(朱約信 （Chu Yueh-Hsin）臉書)

對此，朱約信回應：「報名的不是你，是電視劇製作單位，報名的要知道規矩，我是以為大家都知道不是完全原創不能報... 或許電視劇製作單位不知道? 文化部或處理單位當然也要審查.... 文化部也道歉了 ，報名單位可以據理力爭，比如報名規則沒講清楚的話」，隨後也修改PO文，強調自己「一開始就沒有責怪詞曲作者，只有疑問報名單位，也疑問是否文化部規則不清 」。