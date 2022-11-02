孫安佐日前在WNBF國際自然健美邀請公開賽中，奪下青少年組第4名，許多網友紛紛祝賀他，格外引起討論的是，孫安佐在Instagram寫下得獎感言時，大方tag女友「麻姬兔」的帳號感謝她的陪伴，事隔近半個月，他還曬出帶女友見家長的照片，看來感情相當穩定。

照片中，可以看到孫安佐一行人似乎在包廂內用餐，孫鵬坐在他的對面，穿著墨綠色外套的他摟著「麻姬兔」，互動十分親密，女友則是穿上米色外套，和狄鶯一同比ya入鏡，又可愛又俏皮，而孫安佐也發出一個充滿愛的害羞表情符號，含蓄地的表示對女友的感情。

孫安佐曬出女友與家人一起吃飯的照片。(圖/孫安佐 IG)

值得一提的是，「麻姬兔」最近開放粉絲提問感情問題時，被問到認識過程時，她自曝和粉絲前往西門町買東西時，孫安佐剛好也在附近，身為男方鐵粉的她被朋友鼓吹一起合照，事後PO限時動態tag男方，對方進而私訊，雙方便因此認識。「麻姬兔」也進一步提到，雖然兩人過去的感情沒有十分順利，但只要男友未來不離開，她就會一直陪伴下去，「現在未來我就愛他。」

孫安佐的女友「麻姬兔」談到兩人相識的過程，表達對自己對她的愛。(圖/麻姬兔 IG)

孫安佐的女友化名「麻姬兔」，長相甜美，身材相當火辣，是名遊戲實況直播主，除了會在Twitch直播，也時常用Instagram等帳號分享美照，麻姬兔時常曬出傲人上圍，超吸睛的好身材吸引13萬粉絲追蹤。