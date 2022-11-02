勞動基金9月單月再賠1920億元，累計今年前9月虧損更擴大至5124.6億元，加計國保年金及退撫基金等三大政府基金，9月大賠2,216億元，累計前9月更慘賠6165.7億元，創下空前新紀錄。國民黨前台北市議員羅智強今(2日)在臉書指出，「注意，有政府會賠錢！注意，有政府會詐騙！」

羅智強在臉書表示，3年前勞動基金獲利，蘇貞昌敲鑼打鼓告訴大家，「注意！政府剛剛幫你賺了1萬元」，今年8月份勞動基金累計大虧3024億元、9月單月巨賠1920億元，累計虧損5124億元，平均每位勞工慘賠2.7萬元，「蘇貞昌連2個月都靜悄悄，爭功諉過，是無恥政客的日常」。

賠錢雖然心痛，羅智強指出，勞工更擔心的是勞保年金破產在即，會不會血本無歸？蔡政府上任時曾宣示軍公教勞將一起改革，結果只改革軍公教，勞保依舊不動如山，原來信誓旦旦的改革不見了，改口為「政府會負擔最終給付責任」。另外，羅說，蔡英文說2025綠電要達20%、2025要達成非核家園，結果跟李遠哲講「2024年後不是我的事」。

因此羅智強質疑，蔡英文任期剩下不到兩年，能負責2028勞保破產？「鬼才相信蔡政府保證的最終給付這個政府，根本就是詐騙集團！」該篇貼文發出2小時後，已有破400則留言，有網友表示「錯誤的政策比貪污更可怕」、「蔡政府，報喜不報憂，爭功諉過，有錯就推馬總統，從不認錯道歉」、「莫名奇妙」、「史上最會推卸責任的政府，千錯萬錯都是別人的錯」、「這個政府太厲害了賺錢不會花錢第一厲害吧」。