一名周姓男子與女性友人小美在房內產生口角，女方欲離開時，周男竟拿出領帶綑綁她的雙腿、並拿布條塞住嘴巴，毆打到女方昏厥後猥褻並性侵得逞，女方事後向親友泣訴悲慘遭遇後提告，未料周男出庭時竟辯稱，是因小美排尿不順，他才建議以嘴巴吸吮下體協助她排尿，法官認為周男言詞狡辯，毫無悔意，重判有期徒刑5年。仍可上訴。

根據判決書，周男與小美兩人為朋友關係，兩人於民國110年4月8日晚間11時許，在周男住處內發生爭吵，小美氣憤想要離開，但周男竟當場將小美強壓在床上，拿領帶綑綁固定小美雙腿，小美因此受到驚嚇呼喊救命。

但這時周男擔心遭到鄰居發現，又拿布塞住小美嘴巴後綑綁固定她的雙手，使她無法行動，再強行脫去女方長褲猥褻下體，但當周男褪去女方內褲時，遭到極力掙扎反抗，於是拿不明物體毆打小美太陽穴，導致小美當場受傷昏厥。

接著周男又吸吮女方腳趾，這時小美突然驚醒，卻因手腳仍遭綑綁且因頭部遭毆擊疼痛而無法反抗，只好任由周男親吻下體後性侵得逞。小美事後向親友哭訴後，前往醫院驗傷並報案提告。

周男開庭時辯稱：「案發當天是小美瘋狂用器具攻擊我，我為了阻止她對我的傷害，才用用領帶綑綁她，並不是要性侵；而我脫掉女方內褲是因為她尿不出來，我才建議她讓我用嘴巴的方式，幫她將尿吸出來；況且依她的驗傷報告來看可以證明我沒有毆打及性侵等行為，而錄音光碟也能證明小美整晚都處於她自己的病痛中，我則是百般照顧及服侍她。」

法官審理後認為，審酌周男與小美僅是朋友關係，竟為滿足一己性慾，利用小美對其信任，在房間內對她進行強制性交行為，對女方之性自主決定權及人格尊嚴戕害甚鉅，造成其心中所生之性侵陰影恐終身難以抹滅，應予嚴懲，但周男犯後否認犯行，且以強辯事遭到攻擊才不得已綑綁，且因為對方排尿不順，才建議女方讓其用嘴巴吸吮方式排尿等語辯駁，難認有悔改之心，事後有位與女方和解，因此判刑5年，仍可上訴。