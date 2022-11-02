台北市一名劉姓計程車司機今年8月前往一間彩券行消費，見女店員面貌姣好，竟假意替女店員按摩時偷親臉頰並強吻，嚇得女店員報警處理。台北地院審結，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，劉姓男子經常前往北市一間彩券行消費，今年8月15日上午10時許，劉男再度到店消費，卻假意替女店員按摩肩膀，趁隙偷親女店員臉頰1下，隨後又拉下口罩企圖強吻女店員，因女店員閃避而未得逞，事後女店員報警處理，警方到場處置。

劉男接受偵訊時坦承性騷擾犯行，檢察官核對女店員的指訴、彩券行監視器畫面及截圖等，堪認劉男的自白與事實相符，依刑法向法院聲請簡易判決。

台北地院法官認定，劉男僅因為一時衝動，趁女店員來不及抗拒之際性騷擾，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，更造成女地員心理傷害，行為實在不該；考量劉男的犯罪動機、目的、手段與犯罪所生的危害，及其擔任計程車司機等情狀，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。