李姓女子2016年在衛福部澎湖醫院住院期間，以詭異的「Ｃ型坐姿」掛在病床欄杆上，導致姿位性窒息死亡，家屬提告求償，最高法院駁回上訴，認定許姓護理師未依規定巡房、確實觀看監視器畫面，判決澎湖醫院和護理師須連帶賠償家屬198萬7097元確定。

61歲的李女因巴金森氏症等入住澎湖醫院安宅院區住院治療，2016年9月14日凌晨零時李女上半身垂掛於病床護欄欄杆外，直至3點多才被同病房之室友發現，李因姿位性窒息致呼吸衰竭而不治死亡。

家屬指控醫院安宅院區人力不足，事發當日夜晚值班僅有一位護理師照顧20幾床病人，違反醫療常規，許姓護理師也有疏於注意照顧之過失行為，須賠償。

高雄高分院認為，李女持續維持不正常的「Ｃ」型坐姿，致其腹（腰）部受到身體重量及欄杆壓迫，如果許姓護理師該段時間裡，有確實每1小時或2小時內親自前往巡房，甚或有確實觀看監視器畫面審視，當能「及時」發現李呈現腰腹部遭壓迫之不正常坐姿。

合議庭認為，護理師因過失沒有適時給予李女適當之醫療處置、協助恢復姿勢，甚或及早請求支援，與李之死亡結果間具有相當因果關係，判決須賠醫院連帶賠償家屬198萬多元，上訴後，最高法院駁回確定。