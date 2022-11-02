民進黨高雄市長陳其邁力拚連任之路，近日高捷黃線開通後，引發藍綠隔空交戰。國民黨高雄市長候選人柯志恩質疑，陳其邁很多建設是為選舉考量，甚至是在「衝數字」，更點名運動中心不符期待。對此，陳其邁今（2）日重申，他上任前是0座，而他上任後規畫14座運動中心。

高捷黃線機廠近日動土，柯志恩直批，陳其邁各項建設拚動工，但部分運動中心只是用一般學校改建，某種程度會排擠到學生使用時間，這跟市民所期待健全的運動中心有所落差，她只是站在這個角度來看，請問何錯之有？反嗆綠營「不要為了護航，忽視市民需求」。

對此，陳其邁今出席「AWS高雄雲端產業峰會」時暗酸，前市長韓國瑜任內運動中心數目是0。陳其邁說，他上任後，規畫14座運動中心，其中5座在運作、5座興建中，其餘會加緊腳步，滿足市民在運動需求。

陳其邁強調，運動中心提供比較好的環境，大家都很喜歡，也對促進健康有幫助，「市政建設就是實實在在，利用多元配套方式，興建運動中心」。藉此回應柯志恩質疑的改建學校成為運動中心的說法。

針對柯志恩質疑頻頻動土，陳其邁昨說，市政優先，所有的市政行程都按照期程走，也包括整個工程施作，市政建設也不能因為選舉就停下腳步，「我們還是2年拚4年，趕進度讓市政繼續往前衝」。

另方面，陳其邁何時請假投入選舉？他今表示，會按照規定，請假時間差不多在11月10日左右。