費城人全壘打。（MLB臉書）

費城人世界大賽G3在自家「友愛之城」的市民銀行球場演出盛大煙火秀，單場5支全壘打敲暈太空人，同時追平賽史紀錄！開轟打者依序為哈波（Bryce Harper）、波姆（Alec Bohm）、馬爾許（Brandon Marsh）、席瓦伯（Kyle Schwarber）、荷斯金斯（Rhys Hoskins），最終費城人以7比0大獲全勝。

前日一場大雨導致全部賽事延後，費城人改派左投蘇亞雷茲（Ranger Suárez）先發，他度過兩次失分危機，在隊友強烈砲火掩護下，投完5局帶著7分領先退場。

BRYCE BOMB



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太空人沒有改變計畫，仍派小麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）登板，他首局對決哈波的第一顆曲球就被轟成402呎兩分炮，當晚首度敲響「自由鐘」。2局下首位打者波姆又是對著第一球出大棒，轟到左外野牆外成為世界大賽史上第1000支全壘打！麥卡勒斯連續K掉兩位打者，但在兩出局時被馬爾許敲出單場第3轟，這球飛出牆外又掉回場內，裁判檢視重播後維持全壘打判決。

5局下，全壘打王席瓦伯打了兩顆界外球之後等到他想要的內角球，費城人單場第4轟出爐。後面荷斯金斯「背靠背」再補一發陽春炮，終於讓太空人換下麥卡勒斯，總計他4.1局挨5轟是賽史最悲慘的投手。

費城人取得2勝1負領先，在他們之前只有1928年洋基、1989年運動家、2017年太空人在世界大賽演出單場5轟，那3支球隊最後都摘下冠軍。