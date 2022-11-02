從美國知名網路論壇Reddit借用崛起的「Doge」的柴犬迷因聞名網路世界，其非同質化代幣（NFT）拍賣以1696.9枚以太幣（ETH）成交，時價將近為4百萬美金（近1.2億新台幣），堪稱最貴迷因；而借用Doge迷因而問世的加密貨幣「Dogecoin」狗狗幣更是成為市值前10的加密貨幣。牠可是有名字的，本尊名叫「Kabosu」，而今天日正好是牠的17歲生日，引起全球網友祝賀潮。

2010年2月13日，日本幼稚園老師佐藤敦子在她的個人部落格發布了她領養的的一隻柴犬Kabosu的幾張照片，其中有一張Kabosu坐在沙發上的一張奇特照片，一邊揚起眉毛、雙手（前腳）交疊、一邊歪著頭打趣地看著鏡頭。

🛫 Growth:



Starting from the early 2010s- this image of a funny yellow dog with a wacky and uncharacteristic expression would begin its journey to become one of the Greatest Memes of All Time.



Giving birth to the "Surreal Memes" genre, Doge proved itself as a trend setter. pic.twitter.com/wKYmY8g5Mk — The Doge NFT 🐶🖼 (@ownthedoge) December 2, 2021

2010年10月28日，這張Kabosu的照片被網友借用上傳到美國知名網路論壇Reddit，故意拼錯英文文字慢慢在網路上發酵起來，並且在2012年徹底佔領了Reddit許多討論版，這樣網路現象也開始往全球擴散，後來更是間接催生出了Dogecoin狗狗幣。

在Doge走紅全球的同時，本尊Kabosu也在家人的照顧下平安長大，今日正是牠的17歲生日，Kabosu可愛依舊不減，各社群平台都有粉絲留言祝Kabosu生日快樂。