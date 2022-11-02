消息面：

1.路透社報導，消息人士透露特斯拉備受關注的電動貨車Cybertruck將自明年下半年逐步增產，並在明年底大規模量產，其相關營收將於2024年入帳。特斯拉上個月曾表示Cybertruck可望自明年中投入生產。目前特斯拉尚未公布Cybertruck的售價，預購者只需支付100美元訂金。

2.新聞網站《Axios》報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）主席Brendan Carr建議美國政府封殺短影片平台抖音（TikTok）。他表示，根據近來有關於抖音與其中國母公司字節跳動如何管理美國用戶數據的消息，美國政府除了禁抖音之外，沒有其他方法能確保民眾的數據安全。

3.美國商務部公布，美國9月建築支出月增0.2%，優於市場預期的月減0.5%和8月的月減0.6%。

4.美國勞工部公布職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS），9月職缺數由8月的1028萬個增至1071.7萬個，遠超出市場預估的980萬個。美國職缺數意外反彈可能加劇薪資上漲壓力，並使聯準會放緩暴力式升息的理由減弱。

5.美國供應管理協會（ISM）公布，美國10月製造業指數為50.2，較9月份的50.9下滑，並創下2020年5月以來新低。其中，製造業投入價格分項指數為46.6，低於市場預期的52.5。新訂單分項指數為49.2，就業分項指數為50。

6.S&P Global公布，美國10月製造業採購經理人指數（PMI）終值從8月的52下滑至50.4，創下2020年6月以來新低，但高於初值和經濟專家預估的49.9。

7.投資人觀望聯準會11月會議結果與會後聲明，周二美國10年期公債殖利率下跌2.7個基點，報4.05%，對利率更為敏感的2年期債息上漲4.4個基點，報4.5447%。美元指數小漲。

8.受中國可能鬆綁清零防疫措施的消息激勵，周二美國期油上漲1.84美元或2.13%，收在每桶88.37美元。布蘭特期油上漲1.84美元或1.98%，收於每桶94.65美元。分析師表示，合稱OPEC+的石油輸出國組織與盟友於11月起每日大幅減產200萬桶，亦有利油價表現。

9.周二紐約期金周二收漲9美元或0.6%，報每盎司1649.7美元。根據世界黃金協會（WGC）周二發布的報告，各國央行在2022年第三季購買了399公噸、價值約200億美元的黃金，創下歷史新高，也提振了全球黃金需求。7月至9月全球黃金需求總計達1,181公噸，較去年同期的922公噸成長28%。今年截至9月，黃金需求已經回到疫前水準。