藝人郭書瑤6日將在日月潭演出，透過互動小遊戲，帶遊客認識全台19個溫泉區。（日月潭管理處提供／楊靜茹南投傳真）

藝人郭書瑤（瑤瑤）擔任交通部觀光局台灣好湯宣傳大使，6日上午將現身日月潭向山遊客中心演出，並透過互動小遊戲，帶遊客認識全台19個溫泉區泉質特色、美食及著名打卡景點等，大力行銷「台灣好湯、暖湯散策」，邀請遊客泡湯舒壓，體驗各溫泉區風土人情。

日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標表示，交通部觀光局推出「台灣好湯」作為行銷全台溫泉區的品牌，已經邁入第15年，帶動國民旅遊泡湯的風氣，讓台灣各溫泉區之美深入人心，今年推出「台灣好湯官方[email protected]」服務，方便民眾查詢全台19個溫泉區的泡湯與住宿資訊，還能直接線上購買優惠的溫泉套票，虛實整合帶動溫泉商機。

日管處指出，郭書瑤將於11／6（六）上午10時到11時半，現身向山遊客中心，不僅帶來精彩表演，也將與遊客近距離互動玩遊戲。「台灣好湯金泉獎」票選活動已經展開，民眾只要加入「台灣好湯官方[email protected]」，即日起至12月31日參加網路票選活動，就有機會將IPhone 最新款手機、各溫泉區的溫泉住宿券、南投茶葉等獎品帶回家。

溫泉觀光協會理事長李吉田表示，台灣擁有多樣的泉種泉質，是個溫泉寶島，從北部陽明山、新北投到烏來，一直到中部谷關、北港溪、到南部的關子嶺、四重溪，再到花東的瑞穗、安通、知本溫泉，各溫泉區深具特色；疫後國內旅遊加速復甦，歡迎至全台各溫泉區泡湯，不僅紓壓，還能增加免疫力。