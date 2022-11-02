「市民的幸福不能等」，台南市政府積極規畫39座小朋友心中想要的特色公園。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

「市民的幸福不能等」，台南市政府廣納民意，投入3億7000多萬元，積極規畫39座小朋友心中想要的特色公園，其中15座已完工，2座施工中，市長黃偉哲表示，明年將提案新闢11座，讓親子假日有更多休閒去處，持續打造符合市民期待的休閒園地。

黃偉哲表示，台南市透過不借錢且盡量省錢，並爭取中央補助及民間投資來推動建設，成為六都減債王；市府量入為出，慎用每一分錢，同時也持續規畫設置休閒公園，力求滿足小朋友心中想要的夢幻遊樂場。

工務局指出，台南市目前有534座公園，面積總計達817.114公頃，市府所規畫的39座特色公園，總計投入3億7000多萬元打造特色遊戲場，其中15座已完工、2座施工中，11座規畫中，明年度提案新闢11件。

今年上半年全新啟用3座特色公園，包括5月啟用的健康綠洲特色公園，以「1661台灣船」為發想，投注3300萬元建構一艘大型複合遊戲船；南區灣裡人工溼地則以「生態、休閒、遊憩」三大主題，轉型開發為休閒特色公園，投入約3600萬元，7月也已正式啟用。

最「夯」的港濱歷史公園於7月登場，投入4000多萬元，是首座由一群家長陪著孩子參與工作坊勾勒遊戲方向，並與專家學者探討後，凝聚共識納入規畫設計的公園，除了是真正結合民意打造的主題樂園，也是台南目前最大的遊戲場。市民劉小姐表示，特色公園遊樂場比以前小型社區公園好玩，成為絕佳假日親子遊樂地點。

工務局表示，未來如有新闢公園或大型公園整修，會考量該地區地形、地貌、歷史紋理、在地特色、天然環境與自然素材等，持續落實公民政策模式，邀當地民眾及專家學者參與，共同討論、規畫設計出具有在地特色，打造真正符合地方居民期待的特色公園。