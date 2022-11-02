咖啡喜歡喝深度烘焙的民眾看過來！連鎖咖啡業者85度C宣布，自11月3號起推出「完熟厚咖啡」，嚴選來自瓜地馬拉咖啡豆，標榜採用獨家熟成烘焙工法製作，細火慢烘，每一口咖啡香氣重而不焦，富含焦糖香的綿長尾韻，不論搭配細緻奶泡或直接享用，都很療癒。即日起購買任一咖啡品項，都可享「免費升級」厚咖啡，等同「加厚不加價」。

85度C咖啡新里程碑，除了原本的義式咖啡豆深受民眾喜愛，現在配方再升級，多了一款「完熟厚咖啡」風味豆可以選擇，採用獨家熟成烘焙工法，以細火慢烘方式讓咖啡豆慢速脫水，達到完美的均值狀態，讓每顆咖啡豆既飽滿又勻稱，色澤更統一。

相較原本的義式咖啡豆，這款厚咖啡，以更「濃、厚、醇」來形容不為過，沖煮後的深焙咖啡香氣重而不焦，入口厚實回甘，尾韻則是有細膩的焦糖沁香，餘韻悠長，深受咖啡控喜愛。

85度C完熟厚咖啡11月3日起上市，民眾只要購買任一咖啡品項，都可以免費升級厚咖啡活動。等同門市中有兩種咖啡豆任君選擇，喜歡帶有清亮花果香氣可以選擇義式咖啡豆，如果偏愛餘韻厚實又帶些焦糖沁香，這款厚咖啡風味豆就不能錯過，但屬於單店限定，目前全台有102家門市可以買到厚咖啡，民眾消費前可以透過官網，或是85 Cafe APP查詢附近的門市是否可以嚐鮮。