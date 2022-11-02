國民黨籍資深媒體人趙少康曾提出國民黨、民眾黨以「新竹換台北」的棄保訴求，遭無黨籍台北市長候選人黃珊珊痛斥「赤裸裸的政治分贓」，她2日再點名國民黨候選人蔣萬安，質問當自家人低估市民智商、露出本性，蔣萬安敢不敢對抗黨意，擺脫周遭的五府千歲，「相對年輕的你，究竟是新時代的政治家，還是舊時代的傀儡？」

對於趙少康提出支持民眾黨新竹市長候選人高虹安、以保國民黨台北市長候選人蔣萬安當選的棄保訴求，黃珊珊今在臉書開嗆，質疑對方無視民意，眼裡只有選票、不把市民當人。可見在國民黨的心中選民永遠是手上沒有主見的棋子，任憑呼之即來、揮之即去，以為台灣還停在黨意凌駕民意的威權時代。

黃珊珊直言，這證明，經過8年，國民黨還沒搞懂丟掉政權的原因，顢頇無能的本質沒有改變，只是暫時被綠營的荒腔走板所掩蓋。而國民黨上個世代的掌權者有此發言她不意外，但蔣萬安作為國民黨的新生代象徵，沈默了2天，是認同還是不敢發聲？

「相對年輕的你，究竟是新時代的政治家還是舊時代的傀儡？」她批評，當自家人低估市民智商、露出本性，蔣萬安敢不敢對抗黨意，勇於擺脫周遭的五府千歲，就是人民對其最大的質疑。她也再次強調，市民是人不是票，無視人民的發言無法創造新時代的政治價值。

不過，國民黨台北市議員王鴻薇質疑，最早提出棄保訴求者其實是民眾黨主席柯文哲，黃珊珊上午發表健康城市2.0政見時未正面回應，僅三度點名蔣萬安表態，要是對此言論若不同意是否該出面譴責，「如果你到今天還是沈默，那我就不禁認為說，趙少康言論等於蔣萬安默許的，而誰來做政治操作就要付出相關政治責任。」

黃珊珊說，台北市經過8年，藍綠已被中間選民所拋棄，現在又回過頭要求大家聽從黨意，大剌剌的展開政治分贓、赤裸裸的公開叫囂，「這件事情蔣萬安你同意嗎？你就告訴大家只要做政治交換、不需要努力、不需要有本事。」