自即日起，海科館的海洋劇場每日將會播映國內第一部沉船考古紀錄片，讓民眾能夠一睹台灣附近海域的水下文化資產。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

為讓更多民眾了解水下文化資產，國立海洋科技博物館自即日起，將在每天海洋劇場最末場次後，加映由文化部歷經2年完成的臺灣首部水下考古紀錄片《海底船說》精華版。全國高中職以下學校還可向海科館申請，在適宜時段免費觀賞這部紀錄片。

文化部文化資產局陳濟民局長表示，《海底船說》這部紀錄片的拍攝過程，拍攝與水下考古團隊冒著強勁的海流和巨大的水壓，潛入水下40公尺深的海底，除了呈現難得一見的沉船遺址現場外，也經由多年的實踏挖掘有許多珍貴的海底文化資產。同時這部紀錄片更越洋採訪了70多年前在綠島觸礁沉沒的「胡佛總統號」船難事件的倖存者周遠女士。

海科館館長陳素芬也說明，根據文化部文資局資料，目前國內有6艘沉船列冊水下考古研究，水下文化資產除在國內外愈來愈受到重視外，在國際也成為重要的討論焦點，各國海底考古團隊經由調查與探勘沉船遺址，隨著歷史與深藏在海底的遺物了解水下文化資產的奧秘。

海科館指出，這部紀錄片說明了沉在台灣海域的「將軍1號」是台灣第一艘由官方系統性考古的沉船，這也開啟了台灣水下文化資產保存的第一扇門。另發生在1937年，「胡佛總統號」郵輪從日本神戶開往當時美國的殖民地菲律賓，航行中在綠島外海擱淺，當時綠島居民齊心搶救安頓於家中，也在綠島留下了許多動人的故事，美國為感念綠島居民的義行，透過紅十字會捐款興建綠島燈塔。

海科館表示，一個沉船事件就是一段歷史，也是未來海底文化資產探索的研究，《海底船說》文化資產紀錄片，呈現許多難得的海底考古畫面和珍貴的文史紀錄，希望認識海底文化資產及過往的歷史故事的民眾，千萬不要錯過。