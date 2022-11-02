中國大陸遠洋捕魚船隊8月在南美洲東太平洋海域捕撈時，與美國海岸防衛隊巡邏船發生對峙，期間一艘漁船試圖衝撞巡邏船。中美兩國因此相互指責，拜登政府正考慮是否對相關中國漁船採取制裁措施。

美國之音引述美聯社消息，對峙事件發生在今年8月，美國海岸防衛隊全副武裝的「詹姆斯」號（James）巡邏艦當時在南美厄瓜多加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）附近執行打擊非法捕撈任務，準備對在當地公海捕撈魷魚的中國遠洋漁船進行登船檢查，目的是保護海洋魚類資源；中國船隊在當地的作業已經進行10天。

現場的三艘中國漁船加速離開，其中一艘轉向90度衝向詹姆斯號巡邏艦，迫使巡邏艦採取規避行動避免被撞。巡邏艦最後只登上兩艘漁船進行檢查。

這是美國海岸防衛隊首次派出艦船前往東太平洋地區執行此類執法，美方認為這起事件危險且違背國際海洋協議，開起不良先例。

美國官員說，幾天後中國發出正式書面抗議，中國外交部因美國眾議院議長裴洛西訪台一事而緊急召見美國駐中國大使勃恩斯時，也提出了這個問題。

中國外交部就此在一份聲明中對美聯社說，中國對非法捕撈實行零容忍，是美國沒有執行新冠防護措施進行非法檢查，無視國際準則。聲明說，「我們要求美方停止其危險和錯誤的檢查活動。」

美國海岸防衛隊則表示，當時所有登船人員都已施打疫苗，全部佩戴口罩和手套，並穿長袖制服。

拜登政府並指出，對兩艘中國漁船的檢查發現非法捕撈的可能活動，最嚴重的是懸掛巴拿馬國旗的冷藏漁船「永航3號」（Yong Hang 3），它和另外兩艘漁船當時快速駛離美國海岸防衛隊的巡邏艦，拒不執行巴拿馬海洋管理部門發出的配合的直接命令。

拜登政府已經將上述行為向擁有16個成員國的南太平洋區域漁業管理組織（South Pacific Regional Fisheries Management Organization）進行了報告，美國和中國都是這個組織的成員國。

一名官員對美聯社說，美國國務院還發出一份措辭激烈的外交照會，提醒北京遵守其國際義務，並提醒注意中國遠洋船隊長期存在的侵犯勞工和違規行為。

拜登政府同時也在考慮，是否在即將於厄瓜多召開的南太平洋區域漁業管理組織的會議上，尋求將這些非法捕撈的漁船列出黑名單，並禁止這些漁船返回南太平洋。