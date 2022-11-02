百樂嘉利寶(Barry Callebaut)周二表示，在計入沙門桿菌爆發造成工廠停工的代價之後，該巧克力生產商預計全年營業利益將下降。

該瑞士公司為全球最大巧克力製造商，對聯合利華(Unilever)等零售商供應冰淇淋和巧克力等商品。該公司預計全年營業利益下降2.3%，為5.53億瑞士法朗(約5.57億美元)，低於分析師預期的5.86億瑞朗。

今年六月，該公司比利時工廠爆發沙門菌疫情，造成7690萬瑞朗的一次性影響。

銷售亦受到關廠的影響，今年銷售量預計增加至230萬噸，5.3%的增幅，低於今年前九個月的7.9%增幅。

儘管受到干擾影響，百樂嘉利寶仍給出銷售量成長5%至7%的中期目標；但是營業利益成長目標只給出0.1%，遠低於銷售量成長目標。

百樂嘉利寶股價周二下跌1.85%，至1859瑞朗。

執行長Peter Boone表示，該巧克力製造商仍有望在2022年至2023年走上實現中期業績目標的路徑。

在今年當中，該公司積極應對原物料的上漲，例如糖和可可豆的上漲，並成功地將成本轉嫁給顧客。