INFINITI「超凡啟航 享飛日本」酬賓專案 月月抽機票

邊境解封，國人搶搭海外旅遊風潮，INFINITI TAIWAN宣布自即日起至明年1月19日限時推出「超凡啟航 享飛日本」酬賓專案，活動期間入主QX50或QX55即可獲得月月抽日本商務艙雙人來回機票抽獎機會，並自即日起至30日加碼再推出「QX50/QX55 100萬分期0利率」專案，讓QX50及QX55準車主感受休旅雙雄帶來的超凡魅力外，更有機會攜伴享受豪華之旅，體驗日本文化。

INFINITI TAIWAN表示，QX50、QX55皆以極致日系工藝打造，搭載VC-Turbo可變壓縮比引擎，結合絕美外型、豪華內裝、充沛動能及全面守護，讓追求獨特的車主，帶來超凡的極致魅力。為滿足不同的用車需求，極智夢想休旅QX50擁有可擴展至1699L的超大行李箱空間，靈活多變的車室空間，滿足生活各種需求；日系豪華跑旅QX55承襲FX經典跑格，結合日系美學塑造俐落跑格外型，成為車主展現個人風格的最佳表率。