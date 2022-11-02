曾沛慈(左二)首任PODCAST主持人，邀曾靜玟(左起)、郭靜和吳汶芳擔任嘉賓（亞神音樂提供）

曾沛慈推出個人第四張專輯《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》後，今(2日)更推出與PODCAST平台SoundOn共同製作的期間限定節目「曾心話大冒險」，首集邀請到昔日師姐妹郭靜、吳汶芳和曾靜玟來暢聊真心話。曾沛慈很用心地把她對三人說的真心話寫在紙上，動人的內容逼哭了曾靜玟，但曾靜玟眼淚還沒擦乾，曾沛慈就坦承這些真心話是在馬桶上寫出來的，讓三人瞬間無語。

曾沛慈、郭靜、吳汶芳和曾靜玟，4人聊起天來百無禁忌，笑鬧之間「攻擊」的箭頭就射向曾靜玟，「你有獨特的才華跟特色，也是很重情義的朋友，謝謝你每年都會想到我們，雖然這兩三年一片空白……我們都沒有收到好吃的水蜜桃！」曾靜玟不好意思地解釋，這兩年除了忙於音樂，也是擔心打擾到他們，話沒講完立刻被其他人笑罵想太多。

吳汶芳表示，以前的曾沛慈很容易緊張不安，但現在的她有了一種更安定的感受，也許是婚姻的關係，讓曾沛慈的心有了依靠，也變得更勇敢，希望曾沛慈可以帶著安定的力量繼續耀眼繼續和諧。曾靜玟也祝福總是帶給人溫暖感覺的曾沛慈，未來的人生更美好。郭靜則表示，雖然大家叫她師姐，但大家其實也是她崇拜模仿的對象，曾沛慈是值得人疼愛的單純美好女生，吳汶芳和曾靜玟也都逐漸成長了，演藝圈要交朋友是不容易的事，相信四個人之間的友情會長長久久繼續下去。

曾沛慈更是認真地將她想對三人說的話，寫在了信紙上，她誠心地表示：「若不是透過PODCAST，也沒有機會將這些話說出來。」她很高興看到郭靜現在越來越自在，自己在不知不覺中已經變成了郭靜的粉絲，希望郭靜的生命中會有越來越多的「So Lucky」；她知道曾靜玟是個一埋頭工作就會忙到消失的人，但曾靜玟永遠會是自己心裡很重要、常常掛念著的朋友；而吳汶芳是令曾沛慈敬佩的女人，勇氣像海洋一樣無邊無際，是自己在迷惘時會仰望的對象。曾沛慈的真心告白，讓三人都大感窩心，曾靜玟更是感動落淚。只不過曾沛慈此時話鋒一轉，突然語出驚人坦承：「給你們的真心話是我在馬桶上寫完的！因為在馬桶上最放鬆、最有靈感。」吳汶芳哭笑不得地反問：「這樣不會臭臭的嗎？」只有郭靜大表贊同：「我懂！如果是免治馬桶就特別舒服。」天馬行空的對話令人莞爾，但也突顯出四人的好交情。