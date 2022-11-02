南迴藍皮解憂號的車票，你買了嗎？票券倒數中!

你有希望放下的憂愁嗎？你想來臺東放個假嗎？11月3日至6日，上午從屏東枋寮出發，帶領觀眾進行一段忘憂的旅程，沿途由後街人劇團帶來演出，由七位困在車上的精靈各自講述故事，旅程結束後，不只可以拿到藍皮解憂號的專屬商品，當你在台東下車時，又會是一個新旅程的開始!

臺東藝穗節首次在移動的列車上進行演出，此次與雄獅旅行社合作，共同打造鐵路旅行藝文新篇章，11月3日啟程連演四天，新型態的演出由後街人劇團帶來《沿途停靠____，忘憂計劃！》戲劇表演，在列車上的觀眾即將經歷一場最特別的演出，觀眾將在遇見困在列車上的七位小精靈與列車長，你會看著他們說話、唱歌、跳舞、哭泣、微笑，然後一起到達列車的目的地，帶著奇幻的故事迎向下一次旅程。

在移動的列車上，一邊欣賞太平洋的風景，一邊觀賞戲劇演出。（圖/ 雄獅旅行社 提供）

臺東藝穗節自饒慶鈴縣長上任以來，已邁入第三年，它是利用臺東山海美景優勢作為演出舞台，跳脫傳統劇場演出框架，以實驗性的演出節目在臺東各地進行，今年收件大豐收，採全國徵件的模式，於79件作品中，共選出15檔精彩演出，及3組藝術家進行駐村創作，將在城市與山海之間穿梭，用藝術重新體驗日常的美好。

票券倒數中!，全新的移動式演出，歡迎上車來體驗! （圖/ 臺東縣政府提供）

有看過早上十點的演出嗎？你有看過列車上的演出嗎？你有搭過「藍皮解憂號」嗎？你想來臺東放個假嗎？你有希望放下的憂愁嗎？搭上「藍皮解憂號」列車，隨著可愛又風趣的列車長，一起經歷一場像夢一樣、最特別的表演吧。

(臺東縣政府 廣告)