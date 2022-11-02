雙11購物節將至，全家便利商店(5903)及寶雅(5904)集結線上、線下全通路出擊，全家自即日起至11月15日推出最狂雙11優惠活動，寶雅線上買自11月2日至11月9日搶先開跑雙11暖身接力活動，首次線上線下優惠合併，可自由選擇在實體或線上消費，火力全開搶攻雙11購物商機。

原是電商年度盛事的雙11購物節因消費者習慣改變延燒至實體通路，全家便利商店及寶雅也加入戰局，其中全家集結線上、線下全通路齊出擊，宣布即日起至11月15日推出史上最狂的雙11優惠活動，包含實體店舖、會員APP隨買跨店取、全+1商城、全家行動購一起歡慶。

寶雅線上買自11月2日至11月9日搶先開跑雙11暖身接力活動，首次線上線下優惠合併，可自由選擇在實體或線上消費，累積指定金額可享多重好康，周周更加碼抽千萬點數，更推出每日嚴選主題商品單筆消費滿$399最高可享11%回饋。

寶雅第3季合併營收為52.5億元，年增24.8%，營業毛利為22.6億元，毛利率為43%，營業利益為7.93億元，營業利益率15.1%，單季稅後獲利6.2億元，年增57%，單季每股盈餘6.07元；累計前3季合併營收為143.4億元，年增12.7%，營業毛利為60.5億元，毛利率為42.2%，營業利益為18.1億元，營業利益率12.6%，稅後盈餘14.1億元，年增9.8%，每股純益13.83元。